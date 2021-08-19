Участница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юля "Зайка" раскрыла жуткие подробности

Как сообщает Politeka.net, известная участница романтического шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко ("Зайка") в интервью YouTube-каналу "Олицкая" рассказала страшную правду о страстях и интригах, которые царили в закулисье съемок.

По словам Юлии, после проекта у нее случился гормональный сбой из-за сильного стресса, ведь во время съемок было много интриг и скандалов, девушку даже пытались уличить в эскорте.

"Очень вовремя он меня тогда выгнал в 9-м эпизоде. Я была на грани. На грани самоубийства, либо чего-то с собой сделать, как-то самоликвидироваться от этого", - призналась Бельченко.

Она также заявила, что была влюблена в Михаила и на полном серьезе собиралась стать его женой. Но холостяк засомневался в ее искренности и в финале выбрал другую участницу – Анну Богдан.

Отметим, что Юля запомнилась зрителям своим экстравагантным появлением вечеринке-знакомстве с Заливако – она пришла в костюме зайца. Также она стала единственной девушкой в истории проекта, которую вопреки правилам вернули в финал шоу после изгнания в девятом эпизоде.

Напомним, Экс-фаворитка "Холостяка" Юля "Зайка" порвала с новым возлюбленным прямо на отдыхе: "Без шансов".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан рассказала о свадьбе с "холостяком" Заливако после выходки "Зайки": "Мне чисто интересно...".

Также Politeka писала, что Финалистка "Холостяка" поплатилась за свадебный спектакль с ведущим "1+1": "Теперь не скоро замуж выйдет".