Финалистка шоу "Холостяк" Юлия "Зайка" рассказала о своих проблемах в отношениях с парнем

Как передает Politeka.net, Юлия "Зайка" является финалисткой 11 сезона шоу "Холостяк". Недавно она отправилась на отдых в Хорватию с подругой и парнем. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Юля показала новые сториз на своей странице в Инстаграм. На них девушка отвечает на вопросы поклонников. Большая часть вопросов была именно про отношения Юлии с парнем. Фанаты заметили, что сначала она была на отдыхе с парнем, а потом он куда-то пропал.

"Да, мы поссорились короче и не разговариваем. Просто я с ним не разговариваю и стараюсь обходить десятой дорогой. У нас тут и так всего 2 дня отдыха. Не хочется портить себе впечатления о Хорватии поэтому мы с Катюхой просто отдельно тусуемся и всё."

Также, Юлии задали вопрос, когда она покажет фото со своим парнем, на что она ответила, что покажет его только тогда, когда он у неё появится и у них будут серьезные отношения.

Девушка рассказала, по какой причине они поссорились с молодым человеком: "Потому что не отфильтровывает то что говорит и что делает. Есть определенные границы, которые переступать не стоит. Когда уже доходит до элементарного неуважения, то вы сами понимаете."

Также у Юлии спросили, помирилась ли она со своим парнем.

"Я не знаю что должно произойти чтобы мы помирились. Наверное ничего. Тут уже без шансов просто."

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