Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан честно высказалась о возможной свадьбе с Михаилом Заливако

Как известно, последний сезон популярного шоу «Холостяк» завершился 21 мая. В финале бизнесмен из Харькова Михаил Заливако выбрал в качестве своей возлюбленной турагента из Киева и бывшую жену Андрея Богдана Анну Богдан. После проекта пара продолжила встречаться, и сейчас живет вместе, развлекаясь совместными путешествиями.

В своем Инстаграм Богдан время от времени отвечает на вопросы подписчиков. Недавно у нее поинтересовались насчет дальнейшего развития их отношений с Заливако.

«Сколько вы уже вместе? Думаете свадьбу гулять?», - написали девушке.

На это Богдан ответила, что они с Михаилом начали встречаться еще в марте – как раз после окончания съемок «Холостяка». Что касается свадьбы, об этом пара, судя по всему, пока не задумывается. Из ответа Анны можно понять, что она считает, что их отношения еще достаточно новые.

«Вместе мы 5 месяцев. И вот мне чисто интересно…сколько вы встречались с мужчиной до того, как вышли замуж?», - написала девушка.

Отметим, что ранее экс-фаворитка Заливако из проекта «Холостяк» Юлия «Зайка» Бельниченко сыграла фейковую свадьбу с ведущим «1+1» Богданом Юсипчуком. «Пара» сначала молча поделилась в соцсетях фото и видео, выглядевшими, как настоящая церемония бракосочетания, а затем объявила, что это была просто рекламная акция, и на самом деле их не связывают отношения.

Стоит отметить, что Богдан осудила эту выходку «Зайки», заявив, что после нее почувствовала себя «обманутой».

Напомним, мокрая Анна Богдан в купальнике поделилась особенным фото с "Холостяком" Заливако.

Как сообщала Politeka, финалистка "Холостяка" поплатилась за свадебный спектакль с ведущим "1+1".

Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан поссорилась с его экс-фавориткой.