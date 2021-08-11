Блогерша и победительница "Холостяка" с Михаилом Заливако Анна Богдан поделилась особенным фото

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан победила на шоу "Холостяк". Красотка стала избранницей Михаила Заливако и сейчас пара строит отношения. Анна, как и Михаил, активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Анна показалась в купальнике и очках, а волосы собрала в гульку. Красотка обнималась с Михаилом, пока тот делал фотографию на фоне моря и яхты.

"Наконец-то Мишка дает возможность сделать совместное фото", - написала Анна под публикацией. Как можно понять, этот снимок был особенным, ведь Заливако, видимо, редко позволял делать совместные селфи.

"А ваши мужчины любят фотографироваться?", - просила Анна у фанатов.

Красотка также добавила возможность выбрать ответ "Да" или "Нет".

На втором сторис Анна показала большой корабль с туристами.

"Как ваше настроение?", спросила Богдан.

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