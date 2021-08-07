Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан честно рассказала, как набрала 16 лишних кг
Анна привыкла рассказывать в Инстаграм о себе и, чтобы избежать лишних вопросов, рассказывает также истории из жизни без приукрашивания. Поэтому в этот раз в Сторисах Сторожук рассказала о ненавистном для себя периоде.
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Победительница «Холостяка» заговорила о времени, которое хотелось бы не вспоминать, ведь тогда она набрала 16 кг и оказалась в незавидном положении из-за комплексов.
«Это был ужасный и отвратительный период моей жизни, я за полгода поправилась на 16 кг. Осознать проблему я категорически не хотела. А потом – раз! – и на весах +16 кг. Я была зависима, я себя ненавидела! Мне не нравилось отражение в зеркале.
В моем рационе тогда было только сладкое. И я не хотела, чтобы мужчины со мной знакомились. Ведь как можно кому-то нравиться, если не нравишься себе? А вот еще единственное фото, что осталось с тех временем…» - пишет Анна под всеми фото.
Также избранница "Холостяка" ответила, что за этим стоит огромный труд, и ей было не просто сбросить эти килограммы.
В своём Инстаграм девушка делится несколькими советами, которые помогли ей в борьбе с лишним весом: Правильное питание. Никаких диет; исключить сладкое; пить очень много воды; иренировки и в принципе спорт; любить себя и своё тело!
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