Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан приготовила сюрприз поклонникам из путешествия в Грецию
Как сообщает Politeka.net, победительница "Холостяка" и избранница главного героя Михаила Заливако Анна Богдан часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась очаровательным кадром с отдыха в Греции, а в подписи к нему рассказала о сюрпризе, который они с Мишей готовят фанатам.
На снимке Анна запечатлена в интересной локации. На прогулку она вышла в коротеньких джинсовых шортах и яркой розовой футболке. Ее волосы слегка растрепаны, а на лице модные солнцезащитные очки.
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В подписи к кадру Богдан написала: "Как же без традиций? Мы с Мишей отправились в новое путешествие, а значит, что снова кто-то из подписчиков получит сувенирчик из нашей поездки. Кстати, мы тут задумались, может выбрать не одного, а двух победителей? Как считаете?". Также девушка добавила условия своего конкурса.
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