Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан призналась, как относится к проекту
Как сообщает Politeka.net, избранница Михаила Заливако поговорила на тему того, смогла бы она вновь прийти на шоу «Холостяк». Девушка решила спросить мнение украинок на этот счет.
«Сегодня у меня спросили, если вернуть время вспять, пошла бы я на проект «Холостяк» или нет? Думаю, мой ответ очевиден. А вам было бы интересно поучаствовать в таком шоу? Зная, что надо будет жить 3 месяца с камерами и выставить всё личное на публику? Но при том, что возможно, именно на проекте вы встретите свою судьбу», - спросила Анна Богдан у поклонников.
В комментариях украинки стали обсуждать возможность участия в подобном шоу. Мнения на этот счет разделились. Не обошлось и без комплиментов для Анны.
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«Я бы такого не выдержала», «Любовь нужно находить в реальной жизни», «я очень рада за вас с Мишей», «О боже... вы шикарна», «Я вас обожаю!», - пишут люди.
Напомним, что Анна Богдан устроила эффективную тренировку с Заливако, надев узенькие лосины: фото из спортзала.
Как сообщала Politeka, Анна Богдан залезла верхом на Заливако, забыв о приличии: горячие кадры.
Также Politeka писала, что Анна Богдан в обтягивающих лосинах раскрыла секрет подтянутой фигурки.