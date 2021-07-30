Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан показала, як займається спортом зі своїм коханим

Як повідомляє Politeka.net, у фіналі проекту молодий бізнесмен Михайло Заливако вибрав собі в пару модель Анну Богдан. Після шоу парочка залишилася разом, про що не втомлюється нагадувати в своєму Instagram. Судячи зі сторіс, Анна і Михайло проводять разом дуже багато часу.

На свіжих фото Анна показала, як допомагає Заливако займатися спортом. Красуня залізла верхи на чоловіка, поки він віджимався. Таким чином, Анна виступила тягарем, але, схоже, Заливако це не збентежило.

Варто відзначити, що кучерява красуня останнім часом часто публікує фото зі спортзалу. Судячи з усього, вона вирішила наслідувати приклад свого підкачаного хлопця і займатися разом з ним.

До речі, до "Холостяка" Михайло Заливако практично не вів свій Instagram. Зараз чоловік є дуже відомим блогером.

Нагадаємо, що Анна Богдан не стала мовчати після фальшивого весілля Юлі Зайки:"це неприйнятно".

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан помстилася "Зайці", яка зіграла фальшиве весілля:"перейшла межу".

Також Politeka писала, що Михайло Заливако в трусах здивував наслідками відпочинку:"спасибі, що живий".