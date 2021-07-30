Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала, как занимается спортом со своим возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, в финале проекта молодой бизнесмен Михаил Заливако выбрал себе в пару модель Анну Богдан. После шоу парочка осталась вместе, о чем не устает напоминать в своем Инстаграм. Судя по сторис, Анна и Михаил проводят вместе очень много времени.

На свежих фото Анна показала, как помогает Заливако заниматься спортом. Красотка залезла верхом на мужчину, пока он отжимался. Таким образом, Анна выступила утяжелителем, но, похоже, Заливако это не смутило.

Стоит отметить, что кучерявая красотка в последнее время часто публикует фото из спортзала. Судя по всему, она решила следовать примеру своего подкачанного парня и заниматься вместе с ним.

Кстати, до «Холостяка» Михаил Заливако практически не вел свой Инстаграм. Сейчас мужчина является очень известным блогером.

Напомним, что Анна Богдан не стала молчать после фальшивой свадьбы Юли Зайки: "Это неприемлемо".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан отомстила "Зайке", которая сыграла фальшивую свадьбу: "Перешла грань".

Также Politeka писала, что Михаил Заливако в трусах удивил последствиями отдыха: "Спасибо, что живой".