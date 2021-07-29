Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав, чим обернувся для нього Відпочинок з друзями

Днями харківський підприємець, який прославився на всю країну завдяки участі в популярному шоу, відправився в поїздку по Україні зі своїми приятелями. До слова, серед них виявився ще один колишній "холостяк" - Микита Добринін. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Заливако вирішив показати результати цієї поїздки.

Так екс-"холостяк" поділився двома фото. На першому він відпочиває на катері в розслабленій позі і з задоволеною посмішкою. Заливако уточнив, що цей знімок був зроблений на самому початку поїздки.

Друге фото зроблено, судячи з усього, на чиїйсь кухні. На ньому Заливако в одних трусах сидить на підлозі, спершись на шафку, а на голові у нього красується відро для сміття.

"Початок і кінець...а ви так само якісно проводите свій час на відпочинку? Якщо че, знаю норм компанію. Спасибі, що живий", - підписав кадри Михайло.

Добринін в коментарях зазначив:»вихідні пройшли непогано".

Шанувальники Заливако також прокоментували фото:

"Скільки взуття у цього хлопця? Головним убором переплюнув Катю Осадчу; у вас там гроші під ногами або це чайові персоналу?; Міша ти без ані вогонь; добре, що ще 500 грн залишилося".

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