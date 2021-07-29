Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако показал, чем обернулся для него отдых с друзьями
На днях харьковский предприниматель, который прославился на всю страну благодаря участию в популярном шоу, отправился в поездку по Украине со своими приятелями. К слову, среди них оказался еще один бывший «холостяк» - Никита Добрынин. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Заливако решил показать результаты этой поездки.
Так, экс-"холостяк" поделился двумя фото. На первом он отдыхает на катере в расслабленной позе и с довольной улыбкой. Заливако уточнил, что этот снимок был сделан в самом начале поездки.
Второе фото сделано, судя по всему, на чьей-то кухне. На нем Заливако в одних трусах сидит на полу, облокотившись на шкафчик, а на голове у него красуется мусорное ведро.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте: кадры отдыха
Сияющая Мишина и победитель "Танців з зірками" снова вместе, об Эллерте ни слова: "Ну что..."
Украинцам решено раздать по 2 тысячи гривен: стало известно, кому ждать денег
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
«Начало и конец…А вы так же качественно проводите своё время на отдыхе? Если чё, знаю норм компанию. Спасибо, что живой», - подписал кадры Михаил.
Добрынин в комментариях отметил: «Выходные прошли неплохо».
Поклонники Заливако также прокомментировали фото:
«Сколько обуви у этого парня? Головным убором переплюнул Катю Осадчую; У вас там деньги под ногами или это чаевые персоналу?; Миша ты без Ани огонь; Хорошо, что еще 500 грн осталось».
Напомним, Анна Богдан "катком" проехалась по Юле "Зайке" после фальшивой свадьбы.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако неожиданно заговорил об их с Анной Богдан "контракте".
Также Politeka писала, что Анна Богдан оседлала "Холостяка" Заливако, провоцируя украинцев.