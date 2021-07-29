Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако показал, чем обернулся для него отдых с друзьями

На днях харьковский предприниматель, который прославился на всю страну благодаря участию в популярном шоу, отправился в поездку по Украине со своими приятелями. К слову, среди них оказался еще один бывший «холостяк» - Никита Добрынин. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Заливако решил показать результаты этой поездки.

Так, экс-"холостяк" поделился двумя фото. На первом он отдыхает на катере в расслабленной позе и с довольной улыбкой. Заливако уточнил, что этот снимок был сделан в самом начале поездки.

Второе фото сделано, судя по всему, на чьей-то кухне. На нем Заливако в одних трусах сидит на полу, облокотившись на шкафчик, а на голове у него красуется мусорное ведро.

«Начало и конец…А вы так же качественно проводите своё время на отдыхе? Если чё, знаю норм компанию. Спасибо, что живой», - подписал кадры Михаил.

Добрынин в комментариях отметил: «Выходные прошли неплохо».

Поклонники Заливако также прокомментировали фото:

«Сколько обуви у этого парня? Головным убором переплюнул Катю Осадчую; У вас там деньги под ногами или это чаевые персоналу?; Миша ты без Ани огонь; Хорошо, что еще 500 грн осталось».

Напомним, Анна Богдан "катком" проехалась по Юле "Зайке" после фальшивой свадьбы.

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