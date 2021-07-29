Анна була в шоці від витівки Юлі, але пораділа за молодих

Переможниця "Холостяка" Анна Богдан висловилася про фейкове весілля своєї конкурентки Юлі "Зайки"

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Холостяка" Анна Богдан, яка зараз живе з Михайлом Заливако, прокоментувала у своїх Instagram-сторіс фейкове весілля своєї суперниці Юлі "Зайки". Як відомо, днями Юля приголомшила фанатів весільними фото і відео з ведучим Богданом Юсипчуком. Однак весілля виявилося постановочною, хоча і виглядала як справжня.

Анна Богдан зізналася, що для неї ця подія стала шоком, як і для багатьох шанувальників Юлі "Зайки".

"Я зраділа за Юлю, тому що знайти свою другу половинку – це велике щастя. Але потім, коли я дізналася, що це була реклама весільного простору, я відчула себе обдуреною. Грати почуттями своїх шанувальників - це неприйнятно", - заявила Анна у своїх сторіс.

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