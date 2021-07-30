Переможниця " Холостяка" Анна Богдан розкритикувала фальшиве весілля своєї суперниці Юлі " зайчика"

Як повідомляє Politeka.net, фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка стала обраницею Михайла Заливако, жорстко розкритикувала фейкове весілля своєї суперниці на проекті Юлі"зайчика". У своїх Instagram-сторіс дівчина назвала поведінку колишньої конкурентки неприйнятною. Хоча, за її словами, спочатку була шокована весіллям, і зраділа за Юлю, що та знайшла своє кохання.

На це користувачі звинуватили Анну, мовляв, вона не має права коментувати весілля Юлі. На це Богдан відповіла, що "Зайка" раніше висловлювала свою думку щодо їх з Заливако відносин, тому право у неї є. Схоже, таким чином вона вирішила помститися суперниці.

"Зовсім недавно Юля перейшла межу і дозволила собі коментувати наші з Мішею відносини. Говорити і висловлюватися про те, який Міша сумний і нещасний у відносинах зі мною", - розповіла Аня. Вона вважає, що якщо межі вже порушені, то вона має право висловлюватися щодо Юлі та її "весілля".

Нагадаємо, Анна Богдан з "Холостяка" емоційно звернулася до українців: "Плюйте на...".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако показав, як виглядають в житті їхні стосунки з Ганною Богдан: «Не буду забирати, передумав».

Також Politeka писала, що Анна Богдан з "Холостяка" висловилася про весілля і пережите на проекті: "Було боляче...".