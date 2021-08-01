Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан устроила жаркий отдых с Михаилом Заливако на пляже

В этот раз пара показала в разделе Стори, как проводит время вместе на отдыхе и устроила себе «спортивные» выходные. Пара решила покататься на гидрофойле и похвастаться своими навыками.

Гидрофойл представляет собой простую конструкцию (доску для серфинга) из подводных крыльев и мачты. Принцип работы гидрофойла довольно прост, однако удержать равновесие совсем непросто и многие попросту сваливаются с доски под волны.

Это и случилось с Заливако, который после показал Анну, спокойно балансирующую в начале ее плавания.

«Все дело в розовых труселях» - пишет Михаил под фото.

После он добавил: «Нам никогда не надоест проводить время вместе и получать новые эмоции и впечатления». На совместном кадре пара счастливо позировала, прижавшись друг к другу. Как видно, не смотря на вечную критику в сети, возлюбленные вполне счастливы.

Напомним, что Анна Богдан устроила эффективную тренировку с Заливако, надев узенькие лосины: фото из спортзала.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан залезла верхом на Заливако, забыв о приличии: горячие кадры.

Также Politeka писала, что Анна Богдан в обтягивающих лосинах раскрыла секрет подтянутой фигурки.