Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан устроила жаркий отдых с Михаилом Заливако на пляже
В этот раз пара показала в разделе Стори, как проводит время вместе на отдыхе и устроила себе «спортивные» выходные. Пара решила покататься на гидрофойле и похвастаться своими навыками.
Гидрофойл представляет собой простую конструкцию (доску для серфинга) из подводных крыльев и мачты. Принцип работы гидрофойла довольно прост, однако удержать равновесие совсем непросто и многие попросту сваливаются с доски под волны.
Это и случилось с Заливако, который после показал Анну, спокойно балансирующую в начале ее плавания.
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«Все дело в розовых труселях» - пишет Михаил под фото.
После он добавил: «Нам никогда не надоест проводить время вместе и получать новые эмоции и впечатления». На совместном кадре пара счастливо позировала, прижавшись друг к другу. Как видно, не смотря на вечную критику в сети, возлюбленные вполне счастливы.
Напомним, что Анна Богдан устроила эффективную тренировку с Заливако, надев узенькие лосины: фото из спортзала.
Как сообщала Politeka, Анна Богдан залезла верхом на Заливако, забыв о приличии: горячие кадры.
Также Politeka писала, что Анна Богдан в обтягивающих лосинах раскрыла секрет подтянутой фигурки.