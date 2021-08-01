Головний герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав, як вони з обраницею Ганною Богдан займаються у спортзалі

Як повідомляє Politeka.net, головний герой останнього сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Михайло Заливако, який зустрів на проекті свою любов, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу красунчик здивував кадрами зі спортзалу, на яких показав, як вони з його обраницею Ганною Богдан "пихкають" під час занять.

У своїх Instagram-сторіс Михайло виклав відео, на якому видно, що вони з Ганною захоплено займаються спортом. При цьому, на деяких кадрах чітко чути прискорене дихання і сопіння парочки, очевидно, від силових навантажень. "Дорога, тобі добре?", - підписав одну зі сторіс "Холостяк".

В одному з відео Заливако знімав себе, а потім повернув камеру і показав, як віджимається Анна, при цьому коментуючи: "Цей репортаж з місця, де ми знаходимося, намагаємося не пропускати. Он, ще одна гімнастка займається".

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