Главный герой шоу "Холостяк" Михаил Заливако показал, как они с избранницей Анной Богдан занимаются в спортзале

Как сообщает Politeka.net, главный герой последнего сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако, который встретил на проекте свою любовь, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз красавчик удивил кадрами из спортзала, на которых показал, как они с его избранницей Анной Богдан "пыхтят" во время занятий.

В своих Instagram-сторис Михаил выложил видео, на котором видно, что они с Анной увлеченно занимаются спортом. При этом, на некоторых кадрах отчетливо слышно учащенное дыхание и сопение парочки, очевидно, от силовых нагрузок. "Дорогая, тебе хорошо?", - подписал одну из сторис "Холостяк".

В одном из видео Заливако снимал себя, а потом повернул камеру и показал, как отжимается Анна, при этом комментируя: "Этот репортаж из места, где мы находимся, стараемся не пропускать. Вон, еще одна гимнастка занимается".

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