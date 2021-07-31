Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан рассказала, как справляется с негативом
Вопросов к Анне Сторожук у поклонников проекта «Холостяк» довольно много, причем среди аудитории девушки много хейтеров. Анна научилась с этим справляться за время выхода в эфир проекта «Холостяк».
Теперь она все время отшучивается или же вообще не реагирует на выпады недоброжелателей. На адекватные вопросы в сети Сторожук отвечает честно. В этот раз победительница «Холостяка» также высказалась о теме «Как выдержать весь негатив, который обрушивается каждый день?».
«Еще когда только шла на проект, я понимала, что не «фломастер» и кому-то я буду импонировать, а кому-то – нет. Важно понимать, что каждый человек индивидуум. И у каждого свое мнение, которое, надо хотя бы постараться уважать. В любом случае я безумно рада, что мнение об мне у многих начало меняться в лучшую сторону», - подметила Анна.
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В последнее время многие начали писать девушке, что она оказалась намного более искреннее, чем им казалось, некоторые даже извинились перед Сторожук.
Анна напомнила: чтобы где-то черпать энергию, она периодически уделяет внимание только себе. "Какая бы уставшая я ни была, уделить себе хоть полчаса самой себе я обязана".
Напомним, что Анна Богдан устроила эффективную тренировку с Заливако, надев узенькие лосины: фото из спортзала.
Как сообщала Politeka, Анна Богдан залезла верхом на Заливако, забыв о приличии: горячие кадры.
Также Politeka писала, что Анна Богдан в обтягивающих лосинах раскрыла секрет подтянутой фигурки.