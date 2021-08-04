Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан неожиданно заговорила об измене

Как передает Politeka.net, она решила прокомментировать вопрос, который задали ее возлюбленному Михаилу Заливако.

«Мише задали вопрос, верит ли он в отношения без измен. Согласна с ним. Я тоже верю, что есть отношения, в которых не изменяют, но это очень тяжелый труд», - отметила Анна.

По ее словам, когда у людей нет общих увлечений и интересов, тогда происходят измены. Это происходит, потому что люди становятся чужими друг другу.

«Считаю, что надо стараться больше проводить времени вместе и узнавать друг друга», - заявила Анна, добавив, что решила с Заливако вместе заниматься спортом.

По мнению Богдан, таким образом они мотивируют друг друга. Девушка добавила, что занимается спортом в первую очередь для себя - чтобы нравиться себе. Заливако же говорит, что она его мотивирует.

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