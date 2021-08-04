Днями в інформаційному просторі прогриміло фейкове весілля Юлі "Зайки", Анна Богдан вирішила не мовчати

Як повідомляє Politeka.net, переможниця реаліті-шоу "Холостяк" і обраниця Михайла Заливако Анна Богдан вирішила не мовчати і висловилася щодо фальшивого весілля учасниці" Холостяка "Юлії Бельченко (Юля "Зайка"). Відео з коментарями ані опублікували на фан-сторінці романтичного проекту.

У ролику Богдан розповіла, що весілля Юлії для неї, як і для багатьох шанувальників, стало повною несподіванкою і шоком. Однак, коли з'ясувалося, що одруження не справжнє, Анна заявила, що відчула себе обдуреною.

Деякі користувачі почали обурюватися, що дівчина дозволяє собі такі висловлювання щодо Юлі "Зайки". На це Ганна парирувала, що раніше Бельченко дозволяла собі коментувати Їхні стосунки з Михайлом Заливако.

У коментарях до цієї публікації знову розгорілася дискусія серед користувачів: "Тоді, Анна, чим ви краще Юлі? Нічим! Люди, не кидайтеся брудом, самі забруднитеся!", "Ти б про своє весілля думала!", "Не судіть, та не судимі будете!", "Та не будете ви разом! Ще буквально може на пів рочки тебе вистачить! А Міша реально не виглядає щасливим!", "Це доля".

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