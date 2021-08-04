На днях в информационном пространстве прогремела фейковая свадьба Юли "Зайки", Анна Богдан решила не молчать

Как сообщает Politeka.net, победительница реалити-шоу "Холостяк" и избранница Михаила Заливако Анна Богдан решила не молчать и высказалась относительно фальшивой свадьбы участницы "Холостяка" Юлии Бельченко (Юля "Зайка"). Видео с комментариями Ани опубликовали на фан-странице романтического проекта.

В ролике Богдан рассказала, что свадьба Юлии для нее, как и для многих поклонников, стала полной неожиданностью и шоком. Однако, когда выяснилось, что бракосочетание не настоящее, Анна заявила, что почувствовала себя обманутой.

Некоторые пользователи начали возмущаться, что девушка позволяет себе такие высказывания относительно Юли "Зайки". На это Анна парировала, что ранее Бельченко позволяла себе комментировать их отношения с Михаилом Заливако.

В комментариях к этой публикации снова разгорелась дискуссия среди пользователей: "Тогда, Анна, чем вы лучше Юли? Ничем! Люди, не кидайтесь грязью, сами запачкаетесь!", "Ты бы про свою свадьбу думала!", "Не судите, да не судимы будете!", "Да не будете вы вместе! Еще буквально может на пол годика тебя хватит! А Миша реально не выглядит счастливым!", "Это судьба".

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