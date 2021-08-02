Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан влаштувала стильну фотосесію з коханим Михайлом Заливако

Як пише Politeka.net, парочка влаштувалася прямо на асфальті біля красивого мотоцикла. Вони обіймалися, показуючи непідробні емоції.

"Останнім часом, ви могли помітити за моїми сторіс, що ми з Мішею намагаємося побільше проводити часу разом... звичайно, через роботу і якісь свої окремі плани це не завжди виходить, але (!!!) ми намагаємося частіше заряджатися разом новими спільними емоціями", - зазначила Ганна.

За її словами, для гармонійних відносин дуже важливо проводити спільно час поза домом. Це потрібно робити тому, що жінки живуть емоціями. Якщо ці емоції не підживлювати, то починаються проблеми у відносинах.

"Тому, ми з Мішею тільки й підтримуємо ідею спільного проведення часу! Адже як же круто потім ділитися емоціями і обговорювати нове захоплення", - зазначила Анна.

У коментарях парочці залишили масу відгуків.

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"Дуже хочеться вірити, що це щастя триватиме якомога довше. Ну прям дуже ідеальна пара", "Ви неймовірні. На вас хочеться дивитися знову, і знову", «дітей вам вже потрібно», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Анна Богдан розповіла, як справляється з хвилею хейта: "я шалено рада...".

Раніше Politeka писала, що Міша Заливако показав, як змусив кохану пихкати: "дорога, тобі добре?".

А ще Politeka повідомляла, що Заливако похвалився талантами на пляжі.