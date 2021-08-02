Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан устроила стильную фотосессию с возлюбленным Михаилом Заливако

Как пишет Politeka.net, парочка устроилась прямо на асфальте возле красивого мотоцикла. Они обнимались, показывая неподдельные эмоции.

«В последнее время, вы могли заметить по моим сторис, что мы с Мишей стараемся побольше проводить времени вместе…Конечно, из-за работы и каких-то своих отдельных планов это не всегда получается, но (!!!) мы стараемся почаще заряжаться вместе новыми совместными эмоциями», - отметила Анна.

По ее словам, для гармоничных отношений очень важно проводить совместно время вне дома. Это нужно делать потому, что женщины живут эмоциями. Если эти эмоции не подпитывать, то начинаются проблемы в отношениях.

«Поэтому, мы с Мишей только и поддерживаем идею совместного времяпрепровождения! Ведь как же круто потом делиться эмоциями и обсуждать новое увлечение», - отметила Анна.

В комментариях парочке оставили массу отзывов.

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«Очень хочется верить, что это счастье продлиться как можно дольше. Ну прям очень идеальная пара», «Вы невероятные. На вас хочется смотреть снова, и снова», «Детей вам уже нужно», - пишут люди.

Напомним, что Анна Богдан рассказала, как справляется с волной хейта: "Я безумно рада...".

Ранее Politeka писала, что Миша Заливако показал, как заставил возлюбленную пыхтеть: "Дорогая, тебе хорошо?".

А еще Politeka сообщала, что Заливако похвастался талантами Богдан на пляже.