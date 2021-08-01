Переможниця останнього сезону " Холостяка" Анна Богдан влаштувала спекотний Відпочинок з Михайлом Заливако на пляжі

Цього разу пара показала в розділі Сторі, як проводить час разом на відпочинку і влаштувала собі «спортивні» вихідні. Пара вирішила покататися на гідрофойлі і похвалитися своїми навичками.

Гідрофойл являє собою просту конструкцію (дошку для серфінгу) з підводних крил і щогли. Принцип роботи гідрофойлу досить простий, проте утримати рівновагу зовсім непросто і багато хто просто звалюються з дошки під хвилі.

Це і сталося з Заливако, який після показав Анну, спокійно балансує на початку її плавання.

"Вся справа в рожевих труселях" - пише Михайло під фото.

Після він додав:»нам ніколи не набридне проводити час разом і отримувати нові емоції та враження". На спільному кадрі пара щасливо позувала, притулившись один до одного. Як видно, не дивлячись на вічну критику в мережі, кохані цілком щасливі.

Нагадаємо, що Анна Богдан влаштувала ефективне тренування з Заливако, надівши вузенькі лосини: фото зі спортзалу.

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан залізла верхи на Заливако, забувши про пристойність: гарячі кадри.

Також Politeka писала, що Анна Богдан в обтягуючих лосинах розкрила секрет підтягнутої фігурки.