Переможниця останнього сезону " Холостяка" Анна Богдан розповіла, як справляється з негативом
Питань до Анни Сторожук у шанувальників проекту» Холостяк " досить багато, причому серед аудиторії дівчини багато хейтерів. Анна навчилася з цим справлятися за час виходу в ефір проекту «Холостяк».
Тепер вона весь час віджартовується або ж взагалі не реагує на випади недоброзичливців. На адекватні питання в мережі Сторожук відповідає чесно. Цього разу переможниця "Холостяка «також висловилася про тему" як витримати весь негатив, який обрушується щодня?».
"Ще коли тільки йшла на проект, я розуміла, що не» фломастер" і комусь я буду імпонувати, а комусь-ні. Важливо розуміти, що кожна людина індивідуум. І у кожного своя думка, яке, треба хоча б постаратися поважати. У будь - якому випадку я шалено рада, що думка про мене у багатьох почала змінюватися в кращу сторону», - підмітила Анна.
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Останнім часом багато хто почав писати дівчині, що вона виявилася набагато більш щире, ніж їм здавалося, деякі навіть вибачилися перед Сторожук.
Анна нагадала: щоб десь черпати енергію, вона періодично приділяє увагу тільки собі. "Яка б втомлена я не була, приділити собі хоч півгодини самій собі я зобов'язана".
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