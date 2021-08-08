Победительница программы "Холостяк" Анна Богдан рассказала о жизни после проекта и полученном опыте на шоу
Анна привыкла проводить день вопросов и ответов для поклонников, чтобы привлечь аудиторию к себе. Поскольку Анна предпочитает делать акцент не на своей работе, а на бытовых мелочах, отношениях и красоте, выставляет Сторожук в основном такие темы.
Как и ожидалось, в сети также было много вопросов по участию в «Холостяке» и полученном опыте.
«Я встретила на проекте Мишу. Так что – да, те, кто хочет найти вторую половинку, – это ваш шанс. Помимо этого, это будет прекрасной возможностью увидеть себя со стороны. Также сам проект дает возможность поменять свою жизнь (она точно не будет прежней после первой церемонии роз); получить новый опыт; стать сильнее; в условиях проекта вы 100% откроете в себе новые черты характера, которые были спрятаны где-то глубоко».
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Также Анна в Инстаграм рассказала о залоге хороших отношений с Михаилом:
«Для меня, комфортно тогда, когда с любимым человеком можно быть самой собой, шутить, дурачиться, не бояться высказать своё мнение и когда меня что-то не устраивает, мне важно понимать, что меня услышат. И я безумно рада, что Миша именно такой. Более того, мне очень нравится какая я с ним».
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