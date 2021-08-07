Победительница программы "Холостяк" Анна Богдан поделилась откровением

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является победительницей последнего сезона "Холостяка", где участвовал Михаил Заливако.

Михаил Заливако, Анна Богдан

На этот раз девушка поделилась историями в Инстаграм. Избарнница Михаила Заливако прививает своим фанатам любовь к себе, и говорит насколько это важно. Одна из поклонниц Анны написала: "Ань, ну серьезно!" Легко любить себя, когда ты красивая и такая худая! Был бы у тебя лишний вес, ты бы точно так не говорила."

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Избранница "Холостяка" ответила, что за этим стоит огромный труд, и когда-то она сама похудела на 16 килограмм и ранее рассказывала историю об этом.

"Девочки, за этим стоит огромный труд! Я лично похудела на 16 кг. И поверьте, до этого - было всё по-другому. Я уже не раз рассказывала эту историю, но могу рассказать еще раз. Было время, когда я себя ненавидела".

В своём Инстаграм девушка делится несколькими советами, которые помогли ей в борьбе с лишним весом:

1. Правильное питание. Никаких диет! Никаких жёстких ограничений в еде!

2. Исключить сладкое. Я заменяла сладости - полезными фитнес-батончиками из орехов и сухофруктов. Знаю, что ещё можно кушать зефир.

3. Пить воду. Много.

4. Тренировки и в принципе спорт. Друзья, это неотъемлемая часть нашей жизни.

5. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ. Любить себя и своё тело! Девочки, будут и срывы, и слёзы, и желание всё бросить! Но помните одно! Вы делаете это - ДЛЯ СЕБЯ!"

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