Победительница программы "Холостяк" Анна Богдан поделилась откровением

Как передает Politeka.net, Анна Богдан является победительницей последнего сезона "Холостяка", где участвовал Михаил Заливако.

На этот раз девушка поделилась историями в Инстаграм. Избарнница Михаила Заливако прививает своим фанатам любовь к себе, и говорит насколько это важно. Одна из поклонниц Анны написала: "Ань, ну серьезно!" Легко любить себя, когда ты красивая и такая худая! Был бы у тебя лишний вес, ты бы точно так не говорила."

Избранница "Холостяка" ответила, что за этим стоит огромный труд, и когда-то она сама похудела на 16 килограмм и ранее рассказывала историю об этом.

"Девочки, за этим стоит огромный труд! Я лично похудела на 16 кг. И поверьте, до этого - было всё по-другому. Я уже не раз рассказывала эту историю, но могу рассказать еще раз. Было время, когда я себя ненавидела".

В своём Инстаграм девушка делится несколькими советами, которые помогли ей в борьбе с лишним весом:

1. Правильное питание. Никаких диет! Никаких жёстких ограничений в еде!

2. Исключить сладкое. Я заменяла сладости - полезными фитнес-батончиками из орехов и сухофруктов. Знаю, что ещё можно кушать зефир.

3. Пить воду. Много.

4. Тренировки и в принципе спорт. Друзья, это неотъемлемая часть нашей жизни.

5. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ. Любить себя и своё тело! Девочки, будут и срывы, и слёзы, и желание всё бросить! Но помните одно! Вы делаете это - ДЛЯ СЕБЯ!"

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