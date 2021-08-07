Избранница "Холостяка 11" Михаила Заливако Анна Богдан показала, как они с любимым отдыхают в Греции

Так, парочка решила выбраться на пляж, а заодно и вкусно пообедать. Соответствующие кадры 28-летняя Аня опубликовала у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Приехали с Мишкой сегодня на пляж немножечко позагорать... И нам посоветовали очень классный ресторанчик, - сообщила она, добавив, - Сейчас покажу, что мы заказали... Такие вот вкусняшки".

На столе стояли блюда с морепродуктами и скромная тарелочка с фруктами.

"Миша сказал, что мне нужно сбросить 5 килограммов, поэтому все это будет кушать Миша", - пожаловалась Богдан.

Затем девушка рассмеялась и призналась, что это была всего лишь шутка.

"Жду завтра заголовки в СМИ о том, что Миша заставляет меня худеть😂😂😂", - говорится в подписи на кадрах.

Шутки шутками, а Богдан действительно волнует ее фигура. Девушке удалось похудеть на 16 кг за полгода перед участием в "Холостяке". Аня признавалась, что поправилась в результате тяжелого развода. Сейчас красотка раздает советы в Сети, как правильно питаться, чтобы закрепить результат.

"Кушайте побольше салатиков, особенно сейчас сезон (зимой квашенную капусту). И ещё самое важное! Нужно пить воду! Без газов, простую воду, можно с лимончиком", - делилась Аня секретом стройной фигуры.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан хвастнула новым путешествием с Заливако

Как сообщала Politeka, что Анна Богдан поссорилась с экс-фавориткой "Холостяка": "Ты бы про свою свадьбу думала"

Также Politeka писала, что Заливако похвастался на пляже талантами Богдан в бикини: "Дело в розовых труселях..."