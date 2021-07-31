Фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" наробила галасу в мережі своїм постановочним весіллям з ведучим "1+1" Богданом Юсипчуком

Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка, фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" днями приголомшила своїх шанувальників фото і відео з весільного торжества. Ще більш бурхливу реакцію від фанатів дівчина підучила після того, як оголосила, що весілля було фальшивим, і насправді це була рекламна акція.

У черговому пості у своєму Instagram Юлія порозумілася за цей скандал, але була розкритикована фоловерами. "Навіщо ця весільна церемонія? Як Ви вже здогадалися це відкриття нової весільної локації в Києві. Ми допомогли своїм друзям із Заходом. Локація на 27 поверсі, просто супер, перевірено на собі. Охоплення сторіс у мене і у Богдана виросли в десятки разів. Подія зацікавила ЗМІ. Завдяки великому охопленню і резонансності "весілля" ми хотіли допомогти бездомним тваринам", - пояснила "Зайка".

Однак шанувальники дівчини дуже незадоволеним таким обманом, свою думку користувачі висловили в коментарях: "Цирк якийсь", "Навіщо потрібно було грати на почуттях людей, які Вас підтримують?", "Охоплення підняли звичайно здорово, але хайпануть на такому зворушливому подію, як створення сім'ї, це вибачте, але занадто", "Навіщо цей цирк?", "Люди не люблять відчувати себе обдуреними. Це ж очевидно", "Тепер не скоро вийде заміж", "Дуже негарно з Вашого боку так було робити. Відписуюся, бо дуже розчарувалася", "Повне розчарування, вже не знають, що придумати для рейтингу свого".

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