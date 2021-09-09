Один из фаворитов Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал о травмирующем случае во время отдыха

Во время отдыха с Алексеем случилась неприятная история, которая заставила его понервничать из-за собственной неосторожности. Как оказалось, мужчина травмировался во время плавания.

Теперь Тригубенко призывает плавать только в ластах из-за своей истории на отдыхе в Греции:

«Что касаемо плавания и ныряния в ластах, то случилась такая история. Когда ты плывешь с ластами, то ты плывешь же намного быстрее и тебе легче плыть, а я когда нырнул под воду, то как-то оценил ситуацию: «Да что там плыть?» и подумал нормально будет, доплыву.

Но когда начал нырять и уже плыл под водой, я понял, что переоценил все-таки свои способности, немножко стало страшновато. А второй раз я еще раз это повторил, но во второй руке держал камеру. И к чему это привело? У меня поцарапанная рука, поцарапанная нога, спина об камни. Это было очень опасно и стремно, потому что мне казалось, что я почти выхожу, а в итоге я еще упирался в стену и я от нее отталкивался для того, чтобы все-такие вынырнуть, такая себе история» - высказался Алексей.

Также ранее мужчина заявил, что у него тревожное состояние, депрессивное состояние и апатия, что ранее в его характере не наблюдалось.

Алексей пожаловался, что настроение вообще не нравится, потому что возникла какая-то непонятная тревожность. Теперь Алексей поведал, что уже два дня как вышел на работу, и приезжая в 19:00 сразу засыпает. "Только прихожу домой и на диванчике очень быстро засыпаю", - сказал Алексей.

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