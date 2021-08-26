Финалист шоу "Холостячка", который боролся на проекте за сердце актрисы Ксении Мишиной, Алексей Тригубенко поделился откровенным рассказом
Как передает Politeka.net, хотя в финале Ксения Мишина все же отдала предпочтение Александру Эллерту, популярность Тригубенко после проекта сильно возросла. Сейчас он активно ведет страницу в соцсети, радуя поклонников подробностями своей жизни. В частности, время от времени Алексей отвечает на вопросы, которые задают ему фолловеры.
Так, в этот раз его спросили о самом неудачном свидании.
«Я помню, когда я один раз приехал на свидание, припарковался, звоню, говорю: «Выходи». Она говорит: Я не вижу твоей машины». Говорю: «Та выходи, я стою под подъездом». А я оказывается стоял под другим домом. В общем она подумала, что я какой-то маньяк, и не вышла ко мне», - рассказал Алексей.
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