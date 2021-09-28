Фаворит главной героини первого сезона шоу "Холостячка" Ксении Мишиной Алексей Тригубенко рассказал о визите к психотерапевту и поделился выводами

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, но победу забрал Александр Эллерт.

Так, на этот раз бизнесмен опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Он показал, что сидит в студии у психотерапевта и собирается давать ему интервью.

"Друзья, доброе утро! Мы начинаем интервью с Игорем. Знаете, я обычно не волнуюсь, но мне нужна ваша поддержка, поэтому друзья, накидайте каких-то реакций", — попросил бизнесмен.

"Вот и закончилось наше интервью с Игорем и мы два часа беседовали обо всём и говорили про отношения. Про то, что я мало говорил на других интервью. Мне кажется, что я наговорил много лишнего, но зато это было очень искренне и очень по-открытому.

И я считаю, что вообще вовремя получилась это беседа и чувствую себя офигенно", — поделился откровением Алексей Тригубенко.

Также, он рассказал, какие выводы сделал после разговора с психологом, и решил больше говорить о своих эмоциях.

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