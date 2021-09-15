Отвергнутый "Холостячкой" Ксенией Мишиной в полуфинале, Алексей Тригубенко, рассказал, как продвигаются его дела в отношениях
Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко стал известен благодаря шоу "Холостячка", где он боролся за сердце главной героини Ксении Мишиной. Также известно, что он является бизнесменом и у него свой таксопарк. Мужчина показал себя на проекте как идеальный избранник, но не смог одержать победу.
На этот раз на своей странице в Инстаграм Алексей Тригубенко опубликовал новое фото. Бизнесмен предложил поклонникам задать вопросы, чтобы он ответил на самые интересные. Один из вопросов был про девушку с аэропорта, с которой недавно познакомился Алексей.
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"Знаю, что мало делюсь с вами своей личной жизнью. Но для меня это очень серьезно, надеюсь на ваше понимание. Продолжения истории не будет...Мы расстались", - откровенно признался Алексей.
Ранее Тригубенко рассказывал в интервью Славе Демину на "Люкс ФМ" о том, что большинство девушек ожидает от него дорогих подарков и походов по магазинам. Мужчина даже перестал дарить цветы на первом свидании. На вопрос, свободно ли сердце Тригубенко сейчас, он ответил довольно завуалированно.
"На данный момент я общаюсь... У меня полуфинал", - пошутил Алексей.
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