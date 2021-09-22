Участник шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко высказался по поводу своих переживаний после начала нового сезона

Алексей Тригубенко хоть и проиграл в борьбе за сердце Ксении Мишиной, но все же смог запомниться аудитории. Сейчас с мужчиной по-прежнему многие общаются, пишут в Инстаграм и задают разные вопросы. Поэтому Алексею пришлось поднять самую популярную тему за это время.

Как оказалось, в последнее время Тригубенко все чаще встречает друзей. Которые задают ему один и тот же вопрос: «Лёша, ты не переживаешь, что вышел новый сезон, про тебя все забудут? Ты не в депрессии, все ли нормально?”.

«Новый сезон вышел, про меня уже забудут. Когда я шел на проект, у меня не было цели стать известным. Я не мог быть уверен даже на 1%, что могу так далеко зайти, что обо мне узнают так много людей, увидит вся страна, а тем более, что полюбит. Я очень благодарен проекту за всё, что со мной в жизни произошло! Но, как вы знаете, после шоу я больше ушел в бизнес» - высказался Алексей.

Он рассказал, что после этого жизнь его была обычной, он ходил на работу и приходил домой, как всегда. Со временем стал вам показывать немножко больше в Стори.

«Раньше думал, что сначала нужно преуспеть в жизни, а потом уже показывать её, тем более ввести Instagram. Но потом осознал, что очень многие люди, которые сейчас на моем месте, которые тоже что-то пытаются создать, к чему-то стремятся, могут вдохновиться и подметить для себя какие-то моменты, которые помогут им. Спасибо всем, кто со мной! Обнял! » - выразил свои мысли мужчина.

Отметим, Алексей Тригубенко, как и многие экс-участники первого сезона «Холостячки», начал смотреть второй сезон, а также выразил свое мнение по поводу увиденного. Причем все массово стали заваливать мужчину вопросами о самом шоу.

«Как вы думаете, какой самый популярный вопрос мне сейчас постоянно задают, после того, как вышел новый сезон Холостячки? Да, спрашивают, кто победил. Это самый частый вопрос, который мне задают друзья. Мне очень не хочется их обижать, но так будет не интересно смотреть. Согласны?» - выразил свое мнение мужчина.

Ранее сообщали, финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья

Также, отвергнутый "Холостячкой" Мишиной Тригубенко нашел утешение вдали от родины

Politeka рассказывала, финалист "Холостячки" Тригубенко обнародовал кадры со свадьбы на берегу моря