Главная героиня шоу "Холостячка" и популярная украинская актриса Ксения Мишина похвасталась своим преображением

Недавно актриса объявила, что она стала одной из суддей шоу "Україна має талант", теперь совмещать съемки на проекте и заодно сниматься в новом сериале Ксении приходится постоянно.Однако звезда не жалуется и с легкостью публикует моменты, отснятые перед съемками.

Так, на этот раз актриса поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм, отснятым перед началом работы в гримерке. На показанных быстрых кадрах можно заметить, как Ксения кардинально изменила имидж благодаря своему визажисту.

Сначала перед камерой она появлялась в привычном образе, где акцентировала свою естественную красоту без косметики, но со специальными патчами под глазами. А уже через несколько секунд Ксения предстала в образе роковой красавицы «панка», с мрачным макияжем.

"Снова привет панкухе" - шутливо написала Ксения.

Также ранее Ксения Мишина опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах видно, что на руках актрисы наручники.

"Я бы смогла себя вечно снимать, но не могу потому что принцесса арестована", - объяснилась Ксения.

Ксения пыталась вырваться из оков, но у неё не получилось.

"Прощай, свобода...", - с грустью сказала Мишина.

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