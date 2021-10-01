Финалиста реалити-шоу "Холостячка" Алексея Тригубенко заметили за кулисами нового сезона шоу "Україна має талант"
Как пишет Politeka.net, 32-летний владелец компании, которая сдает в аренду авто для водителей такси, Алексей Тригубенко решил принять участие в релит-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Алексей дошел до финала, однако Ксения предпочла юмориста Александру Эллерту, с которым разошлась через некоторое время после шоу.
После участия в "Холостячке" Алексей Тригубенко стал довольно медийной личностью. Он часто дает различные интревью, а недавно его заметили за кулисами талант-шоу "Україна має талант", в котором Мишина участвует как судья.
На официальной странице проекта в Instagram опубликовали смонтированное видео бэкстейджа, ведущей которого является известная певица Jerry Heil.
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Кроме этого, на шоу засветились также участник "Холостячки" Евгений Ковтуненко и участница "Холостяка-11" Надин Медведчук.
"Вот это кусочек нашего крутого бекстейджу с Джерри Хейл ❤ Настоящие эмоции, откровенные признания, самые смелые мечты и провокационные интервью – все это украинцы увидят за кулисами "Украина имеет талант" уже с 23 октября!",- написали на странице.
Поклонники шоу оставили много комментариев.
"Очень и очень ждем 😍 промо ролик крутезний 🔥 ", "Круто 🔥 ", "пушка ракета 🔥 ", "ждем 😍❤️ ", "Классные 😍🔥🔥🔥 ", " 😍 жду, жду", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что отвергнутому " холостячкой "Алексею Тригубенко понадобилась помощь психолога:"я офигел".
Напомним, что провал на" холостячке", Тригубенко рассказал о визите к психотерапевту:"я наговорил много лишнего".
A еще Politeka сообщала, что неудача с" холостячкой "Мишиной, Тригубенко рассказал, как изменилась его жизнь:" Спасибо всем...".