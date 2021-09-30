Екс-учасник першого сезону "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко здивував новим одкровенням
Як відомо, рік тому бізнесмен з Києва боровся за серце актриси Ксенії Мішиної і дійшов до фіналу, але в самому кінці програв Олександру Еллерту, який став обраницею "Холостячки". Тригубенко тоді сильно засмутився і заявив, що поки не має наміру заводити серйозні відносини, щоб не обпектися знову.
Шанувальниці відкрили неабияке полювання за Олексієм у соцмережах. Однак, через рік він як і раніше один.
Нещодавно екс-фіналіст "Холостячки" поділився важливою подією. Молодий чоловік побував в студії у психотерапевта, і зробив для себе багато нових відкриттів.
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Олексій окремо розповів в "сторіз" в Instagram про свою реакцію і прийняті рішення, передає Politeka.net.
"Після вчорашнього інтерв'ю вирішив почати ходити до психолога. Буду працювати, тому що, як виявилося, я постійно шукав рішення... Приходжу і кажу: "Що робити? Як вчинити?". А він каже: "Ні, питання - в тобі. Хто ти?". У цей момент я офігів, тому що я зрозумів, що я взагалі себе не знаю. І мені потрібен психолог, щоб пізнати себе".
Також Тригубенко зрозумів, що "не варто заглушати біль і емоції, а потрібно їх переживати".
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