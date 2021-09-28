Фаворит головної героїні першого сезону шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко розповів про візит до психотерапевта і поділився висновками

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проект "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, але перемогу забрав Олександр Еллерт.

Так, цього разу бізнесмен опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Він показав, що сидить в студії у психотерапевта і збирається давати йому інтерв'ю.

"Друзі, Доброго ранку! Ми починаємо інтерв'ю з Ігорем. Знаєте, я зазвичай не хвилююся, але мені потрібна ваша підтримка, тому друзі, накидайте якихось реакцій", попросив бізнесмен.

"Ось і закінчилося наше інтерв'ю з Ігорем і ми дві години розмовляли про все і говорили про відносини. Про те, що я мало говорив на інших інтерв'ю. Мені здається, що я наговорив багато зайвого, але зате це було дуже щиро і дуже по-відкритому.

І я вважаю, що взагалі вчасно вийшла ця бесіда і відчуваю себе офігенно", — поділився одкровенням Олексій Тригубенко.

Також, він розповів, які висновки зробив після розмови з психологом, і вирішив більше говорити про свої емоції.

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