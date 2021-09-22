Учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко висловився з приводу своїх переживань після початку нового сезону

Олексій Тригубенко хоч і програв у боротьбі за серце Ксенії Мішиної, але все ж зміг запам'ятатися аудиторії. Зараз з чоловіком як і раніше багато спілкуються, пишуть в Instagram і задають різні питання. Тому Олексію довелося підняти найпопулярнішу тему за цей час.

Як виявилося, останнім часом Тригубенко все частіше зустрічає друзів. Які задають йому одне і те ж питання: "Льоша, ти не переживаєш, що вийшов новий сезон, про тебе всі забудуть? Ти не в депресії, чи все нормально?”.

"Новий сезон вийшов, про мене вже забудуть. Коли я йшов на проект, У мене не було мети стати відомим. Я не міг бути впевнений навіть на 1%, Що можу так далеко зайти, що про мене дізнаються так багато людей, побачить вся країна, а тим більше, що полюбить. Я дуже вдячний проекту за все, що зі мною в житті сталося! Але, як Ви знаєте, після шоу я більше пішов у бізнес " - висловився Олексій.

Він розповів, що після цього життя його було звичайним, він ходив на роботу і приходив додому, як завжди. Згодом став вам показувати трошки більше в сторі.

"Раніше думав, що спочатку потрібно досягти успіху в житті, а потім вже показувати її, тим більше ввести Instagram. Але потім усвідомив, що дуже багато людей, які зараз на моєму місці, які теж щось намагаються створити, до чогось прагнуть, можуть надихнутися і підмітити для себе якісь моменти, які допоможуть їм. Спасибі всім, хто зі мною! Обійняв! » - висловив свої думки чоловік.

Зазначимо, Олексій Тригубенко, як і багато екс-учасників першого сезону «Холостячки», почав дивитися другий сезон, а також висловив свою думку з приводу побаченого. Причому всі масово стали завалювати чоловіка питаннями про саме шоу.

«Як ви думаєте, яке найпопулярніше питання мені зараз постійно задають, після того, як вийшов новий сезон Холостячки? Так, запитують, Хто переміг. Це найчастіший питання, яке мені задають друзі. Мені дуже не хочеться їх ображати, але так буде не цікаво дивитися. Згодні?» - висловив свою думку чоловік.

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