Известная актриса Ксения Мишина, главная героиня "Холостячки" показала, с кем живет
Ксения Мишина публикует в Инстаграм довольно много разных фото и видео со съемок. Звезда проводит на съемочной площадке почти все свое время, а свободные дни полностью уделяет сыну.
В этот раз артистка решила показать, как отдыхает у себя дома в свободное время. Ее компаньоном стала домашняя любимица, которая обожает массаж. Ксения не устояла:
«Посмотрите, как она обожает массаж лапок. Просто балдеет, моя собака любимая. Вот такие зевули. Балдеж, ой балдеж… И вот так вот мы благодарим после, я люблю тебя» - высказалась Ксения.
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К слову, не так давно Ксения была счастлива в отношениях со своим возлюбленным Александром Эллертом, который был ее избранником на "Холостячке". Они жили вместе и планировали будущее, однако внезапно расстались и отказались говорить о случившемся. Единственной информацией об этом стал пост Ксении в Инстаграм.
Также Мишина, которая была героиней первого сезона шоу "Холостячка", призналась, почему скрывает ссору с Александром Эллертом.
По слова Ксении, ее не смущает, что люди интересуются ею, но она хотела бы транслировать своим зрителям и поклонникам что-то хорошее. А вот делится проблемами, как считает актриса, плохая идея. "Сейчас такая эпоха, что ты можешь быть ближе к людям. Для меня это больше об общении со зрителем", - говорит Мишина.
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