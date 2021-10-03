Ведущая "Світського життя" Катя Осадчая попала в "переделку"

38-летняя звезда впервые после родов (19 августа на свет появился ее третий сын Даниил) рискнула оставить ребенка дома и отправилась в дальнее путешествие по работе - в Прикарпатье.

Успешно записав интервью, дорога домой, однако, прошла не без приключений. Об этом Катя рассказала и показала в своих свежих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Летим на поезд. На поезде еще в эту командировку не ездили...", - призналась Осадчая в подписи к кадру, на котором позировала возле чемоданов.

В следующих "сториз" ведущая и ее оператор загружались в полицейский микроавтобус с решетками на окнах. Катя при этом улыбалась и махала.

Оказалось, что они сильно опаздывали, и чтобы успеть на поезд, пришлось звать на помощь полицию.

"Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой. Спасибо", - сообщила Осадчая, успевшая-таки на свой транспорт.

Уже из купе Катя восхитилась видами из окна и пожаловалась на сервис, а также показала вчрашнюю "гонку" с мигалками и сиреной.

"Единственный бонус поезда - невероятный осенний утренний пейзаж. Остальное - классика жанра. Влажная постель и шумят все детали купе 😂 Спала пару часов. А вчера неслись на поезд так😅".

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