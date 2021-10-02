Известная телеведущая Катя Осадчая, которая месяц назад родила сына Даниила, уехала в командировку

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре она сидит в машине в белой рубашке и в теплом жителе ярких цветов.

"В первую командировку после рождения сына", — рассказала Катя Осадчая.

Напомним, что около месяца назад Катя Осадчая родила третьего сына - Даниила. Это уже второй ребенок её в браке с популярным шоуменом Юрием Горбуновым, с которым они вместе с 2017-го года. Также, у них есть сын - Иван, ему 4 года.

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