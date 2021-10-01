В программе "Світське життя", которую ведет Катя Осадчая, снова произошли изменения, и новой ведущей стала известная спортсменка

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая уже много лет ведет программу "Світське життя" про жизнь звезд украинского шоу-бизнеса. Как известно, недавно она родила ребенка, и в программе ей нашли замену. Вместо неё были ведущими и Наталья Могилевская, и Александра Зарицкая.

Так, на этот раз в программе "Світське життя" снова произошли изменения. На роль ведущей вызвалась олимпийская чемпионка и известная гимнастка Анна Ризатдинова. Также, стоит отметить, что она является фавориткой Влада Ямы на шоу "Танці з зірками".

"Звездная светская журналистка этой недели - призер Олимпийских Игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова. Вместе мы недавно посетили благотворительный цветной забег в Киеве! Спортивное «Светская жизнь» не пропустите это воскресенье в 18.30", — заинтриговали заявлением.

Напомним, недавно новой ведущей программы "Світське життя", вместо Кати Осадчей стала Наталья Могилевская, которая спрашивала Ирину Билык про их конфликт с бывшей ведущей.

"Сегодня я, Ирочка, вместо Кати Осадчей, поэтому можешь бить микрофон, я за него не плачу", — пошутила Наталья Могилевская.

На это Ирина Билык ответила, что уже давно не выясняет отношения с Катей Осадчей.

Также, ранее Александра Зарицкая заменяла Осадчую на программе.

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