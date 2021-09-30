Певица Ирина Федишин засветилась на мероприятии во Львове, освещая его в качестве репортера "Світського життя"

Как известно, украинские звезды проявили настоящее великодушие и заботу, когда вызвались помочь ведущей программы "Світське життя" Кате Осадчей. Последняя родила 19 августа сына и совмещает работу с уходом за новорожденным. Коллеги иногда ее подменяют. В частности, на подмене у Осадчей уже были Настя Каменских, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Владимир Дантес, Дмитрий Комаров и другие.

В одном из выпусков появится Федишин, испытавшая свои силы в ТВ-индустрии. 34-летняя певица побывала на концерте в Оперном театре во Львове и взяла интервью у нескольких звезд. Соответствующие кадры появились в Инстаграм, передает Politeka.net.

Федишин пообщалась с Alekseev'ым и Олей Цибульской. А, кроме того, уделила время и своим прихотям. Ирина засветилась на кадрах в шикарном платье, состоящем из черного топа и пышной желтой юбки с длинным шлейфом.

В этом наряде Федишин пробежалась по огромному залу Оперы - так, чтобы юбка красиво развевалась позади.

"Пробежаться в Оперном театре в зеркальном зале было настоящим удовольствием ... 😊 А платье готовила к невероятному событию 🙈Вчера впервые стала репортером «Светской жизни» 🤩😍 Скоро на «1 + 1» 🔥", - подписала она кадры.

Пользователи с энтузизазмом комментируют увиденное:

"Как красиво, но, вероятно, и тяжело нести такое тяжелое платье хрупкой женщине"

"Фантастическая🤩✨"

"🔥платье подходит"

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