Украинская ведущая Екатерина Осадчая показала, как наслаждается осенней прогулкой с младшим сыном

Как известно, в прошлом месяце знаменитость стала мамой в третий раз: 19 августа у них с Юрием Горбуновым родился сын. Пара ведущих не сразу рассекретила имя малыша, однако недавно стало известно, что мальчика назвали Данила.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Осадчая показала, как проводит время с младшим сыном.

Она опубликовала фото с прогулки на свежем воздухе. Ведущая позирует на фоне живописной осенней природы, прижимая к себе малыша в милой белой курточке с капюшоном. Екатерина смотрит вдаль, а на ее лице играет счастливая улыбка.

«Осенний дзен», - коротко подписала снимок ведущая.

Ее поклонники тут же принялись комментировать.

«Катюша, Вы прекрасны! Женского счастья Вам!», «Какое счастье иметь такого медвежонка! Вспоминаю и ностальгирую…», «Какой карапуз», «Маленький мишутка», «Стильная мама», «Красивое фото», «Маленький комочек счастья», «Все так гармонично и уютно, пусть только так и дальше!», - пишут люди.

Напомним, Горбунов с Осадчей показали новорожденного сына, выйдя вместе на прогулку.

Как сообщала Politeka, Осадчая в белом костюме сверкнула фигурой после родов рядом с Ефросининой.

Также Politeka писала, что Юрий Горбунов расцвел рядом с эффектной блондинкой, и это не Осадчая.