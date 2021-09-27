Известный шоумен Юрий Горбунов, который является ведущим «Танців з зірками», поделился кадрами закулисья шоу

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появился кадр с одной из самых эпатажных пар нового сезона. Шоумен позировал рядом с MELOVIN и Лизой Русиной, которая является одной из самых медийных молодых танцовщиц в Украине. Также на фото засветился победитель позапрошлого сезона шоу Женя Кот. Стоит отметить, что Горбунов буквально расцвел рядом с эффектной блондинкой.

«Мы в эфире! Танцы со звездами! Вечер латины! Смотрите?», - подписал фото шоумен.

В комментариях телеведущему оставили массу приятных отзывов.

«Вот когда бы ты сделал такое фото, если бы не рекламная пауза?)))) а все только ругают рекламу и не понимают ее преимущества», «Лучшие», «С самыми яркими», «Конечно смотрим! Мэловин же танцует!», «Юра, вчера вы отлично провели мероприятие. Благодарю», «Наша звездочка! (Это я про Мела, Юра, сорри) Любим, поддерживаем, голосуем», «Прекрасная компания», - пишут люди.

Напомним, что Горбунов публично намекнул звездной жене на еще одного ребенка: "А Маричка будет в 40".

Еще Politeka писала, что Горбунов на известном шоу покрасовался в элегантном костюме: фото.

Также Politeka сообщала, что Горбунов показал, как отдыхает в собственном бассейне с женой и сыном: "Осенний заплыв".