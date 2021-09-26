Відомий телеведучий і шоумен Юрій Горбунов похвалився виглядом у шикарному костюмі на шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми як "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор.

Цього разу Юрій Горбунов опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, він є ведучим популярного шоу "Танці з зірками". На кадрі шоумен стоїть на сяючому тлі шоу і позує на камеру. На телеведучому шикарний чорно-білий костюм, що складається з чорних штанів і сорочки. Свій образ Юрій Горбунов доповнив білим піджаком, який додає розкішності стилю.

"Сьогодні о 21 на 1 + 1 четвертий епізод "Танців з зірками"!! За яку пару вболіваєте!? Пишіть!",- запитав у шанувальників Юрій.

Фанати телеведучого залишили йому кілька коментарів: "KADNAY і Alina Lee найяскравіша і харизматична пара! 🤩❤️ Вболіваємо!", "Я вболіваю за Джамалу", "За Горуну 😍".

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