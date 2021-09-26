Известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов похвастался видом в шикарном костюме на шоу "Танці з зірками"
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным телеведущим. Он ведет такие программы как "Танці з зірками" и "Голос країни" Он также прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля", где также проявился как актер.
На этот раз Юрий Горбунов опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, он является ведущим популярного шоу "Танці з зірками". На кадре шоумен стоит на сияющем фоне шоу и позирует на камеру. На телеведущем шикарный черно-белый костюм, состоящий из черных брюк и рубашки. Свой образ Юрий Горбунов дополнил белым пиджаком, который добавляет роскошности стилю.
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"Сегодня в 21 на 1+1 четвертый эпизод "Танцев со звездами"!! За какую пару болеете!? Пишите!", - спросил у поклонников Юрий.
Фанаты телеведущего оставили ему несколько комментариев: "KADNAY и Alina Lee самая яркая и харизматичная пара! 🤩❤️ Болеем!", "Я болею за Джамалу", "За Горуну 😍".
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