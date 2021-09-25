Известный украинский продюсер и телеведущий Юрий Горбунов обратился к украинцам

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным телеведущим. Он ведет такие программы как "Танці з зірками" и "Голос країни" Он также прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля", где также проявился как актер.

На этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке - Юрий в элегантном костюме из серых брюк, белой рубашки и необычного пиджака черного цвета в полоску. Он позирует на сияющем фоне шоу "Танці з зірками".

"Главный проект осени! Как вам этот сезон? Пишите !!", - спросил украинцев Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев под вопросом телеведущего: "Супер сезон", "Юра, чисто из-за тебя смотрю", "Супер", "Не очень, плохой состав", "Смотрю из-за Дикусара исключительно", "Проект хороший. Но, новая ведущая - грусть, печаль, тоска и некорректность", "На двоечку", "Составчик танцующих специфический...Но Вы Юра, как всегда... В огнях!!".

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