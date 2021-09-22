Украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал, как проводит время со своим старшим сыном

Как сообщает Politeka.net, 51-летний Горбунов недавно во второй раз стал отцом. Его звездная жена, телеведущая Катя Осадчая родила второго сына. Счастливые родители уже успели устроить совместную фотосессию с малышом. Не забывают они уделять внимание и старшему сыну Ивану. В Инстаграм Горбунов показал, как проводит вечер с мальчиком. Папа и сын увлеченно разукрашивали раскраску.

«Вечерние зарисовки!», - подписал фото счастливый отец.

В комментариях поклонники оставили Горбунову массу добрых и теплых слов.

«Счастья вашей прекрасной семье, любви и всего хорошего», «Хорошего вечера», «Как важно для детей внимание родителей», «Хорошо, что не уроки))», «Запасайтесь карандашами - вот подрастет младший», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что несмотря на плотные графики и Горбунов, и Осадчая стараются максимально много времени проводить с детьми.

Напомним, что Горбунов показал, на кого похож его маленький сын: "У нас сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, что происходило на «Танцях з зірками» в конце эфира.

Также Politeka писала, что Горбунов показал, кто вернулся на «Танці з зірками»: фото с фаворитом женщин.