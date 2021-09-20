Шоумен і телеведучий Юрій Горбунов, який є беззмінним ведучим "Танців з зірками", показав, що відбувається за лаштунками шоу після закінчення прямого ефіру

Як передає Politeka.net, 19 вересня відбувся третій ефір танцювального шоу. У фіналі проект покинула пара зірки "Жіночого кварталу" Олександри Машлятіної і Дениса Самсона. При цьому лідерами турнірної таблиці стала Олександра Зарицька з KAZKA і актор Костянтин Войтенко.

51-річний Юрій Горбунов, який любить показувати шанувальникам закулісся популярного шоу, зняв на відео момент закінчення прямого ефіру. Він зняв Машлятину, яка приймала слова підтримки від інших учасників шоу. На відео Олександра обіймалася з солісткою KAZKA Зарицькою.

"Закінчився ефір. Олександра Машлятіна покидає шоу. Сашка, ти була крута. Пишаюся тобою. Ти велика молодець. А це наші учасники. Вони, звичайно, засмучені. Крім тих, хто залишився. Це танці", - прокоментував те, що відбувається, Горбунов.

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